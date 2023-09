Fragments d'infinis

La poésie n'est pas à l'aube d'être cotée en Bourse. Et c'est tant mieux. Car même les maîtres du monde ne pourront acheter et vendre que... son cadavre. Samuel Deiler n'est ni Verlaine, ni Rimbaud. Il est juste de leur famille. De cette grande famille qui a la révolte tatouée à jamais sur l'âme et qui aura toujours le coeur dans les étoiles du rêve d'un autre futur se conjuguant au présent. - Vous n'avez rien à déclarer ? - Non ! - Comment vous appelez-vous ? - Samuel Deiler ! - Bon, passez ! Qui a dit que la police pouvait être efficace contre la poésie ?