Créer un manga. L'école du Shônen Jump

Kôsei est un mangaka passionné dont le travail impressionne ses assistants par ses connaissances et sa méthode. Mais a-t-il toujours maîtrisé le dessin ou la création d'histoires ? Au travers d'une conversation fictive entre un mangaka et son futur éditeur, les éditeurs du Jump nous révèlent tous leurs conseils et astuces pour devenir le meilleur mangaka ! Et cersise sur le gâteau, de grands noms du Jump (Oda, Fujimoto, Matsui, etc.) répondent chacun à 10 questions sur la création d'un manga.