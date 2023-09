Le mythographe

Curieusement, il faudra attendre 1996, et le travail précis et passionné de Lucille F. Becker, universitaire américaine enseignant le français, pour que paraisse une biographie de Pierre Boulle... aux Etats-Unis ! Pierre Boulle, l'un des auteurs français du XXe siècle les plus connus à travers le monde, et pourtant l'un des plus secrets, n'est pas à un paradoxe près... Lucille F. Becker, passionnée par les auteurs français phares de cette période (elle a également consacré des ouvrages à Montherlant et Simenon), explore la vie et l'oeuvre de cet écrivain discret, mais qui eut une immense influence sur la culture de son temps. Ses thèmes de prédilection, sa jeunesse aventureuse, sa passion pour la science, et son regard particulier sur les passions humaines, ont nourri une oeuvre singulière et sous certains aspects, méconnue. Il aura fallu quatre ans et l'implication de deux médecins français, Henri Carloz et Pierre Loriot Boulle (par ailleurs gendre de l'écrivain) pour voir cette biographie