La France, comme tous les pays du monde, doit relever le double défi d'un approvisionnement en énergie "propre" et de l'abandon des carburants fossiles. Le président de la République, conscient des enjeux et très sensible à l'écologie, conçoit un projet audacieux, radical : construire la plus grande centrale solaire du monde, dans la plaine de la Crau. Hélios, c'est le nom du projet, fournira dans sa démesure au pays la totalité de l'électricité dont il a besoin... Mais, chacun le sait, le diable se cache dans les détails ? et à peine la centrale estelle mise en service que le rêve commence à virer au cauchemar. Miroitements est un roman prenant, une fascinante fable qui renvoie dos à dos les tenants de tous bords, et s'avère aujourd'hui d'une actualité redoutable.