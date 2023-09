Rendez-vous place de Fürstenberg Tome 2 : Le temps des adieux

Paris, août 1914. La guerre approche. Armand est mobilisé et doit quitter Amélie. Au fil des mois, les lettres échangées deviennent de plus en plus rares. Tandis qu'Armand est confronté aux atrocités de la guerre, une nouvelle imprévue vient bouleverser la vie d'Amélie. Amélie pourra-t-elle faire face à cette absence ? Armand est-il toujours vivant ? Comment envisager un avenir lorsque la mort menace à tout instant ? Rendez-vous place de Fürstenberg est une grande saga amoureuse traversant les tumultes de la grande Histoire. Rose Morvan, passionnée de littérature française et d'Histoire, écrit des portraits de femmes combatives où l'amour tient une place privilégiée. Rendez-vous place de Fürstenberg est ici republié dans une nouvelle édition en deux tomes.