Le Temps des Médias N° 41 : Métiers et professions des médias

Sans être abondante, la littérature scientifique consacrée aux métiers et professions des médias a connu, depuis le début des années 1990, un développement important dans les champs de l'histoire, de la sociologie, ou encore des sciences de l'information et de la communication. Ce dossier du Temps des médias interroge les représentations des métiers et des professions des médias construites et diffusées depuis la fin du XVIIIe siècle. Il étudie également les pratiques professionnelles en portant attention à la diversité des métiers et des savoir-faire, notamment de secteurs encore peu exploités par l'historiographie. Enfin, il éclaire les mécanismes liés à la constitution de certaines professions médiatiques, les stratégies de légitimation et de distinction en leur sein, ou encore la recomposition de groupes socio-professionnels dans des contextes historiques spécifiques (conditions et limites d'accès à certaines professions, parcours et lieux de formation, logiques de solidarité et de distinction propres à chaque milieu professionnel, etc.).