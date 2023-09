Automassage du visage super simple. 60 exercices de remodelage en pas à pas. 60 exercices de remodelage en pas à pas

L'automassage du visage est une routine douce qui a de nombreux bienfaits et permet notamment de renforcer la tonicité des muscles, de travailler l'élasticité de la peau, de détendre les tensions et d'améliorer la circulation sanguine. Cependant, il est primordial de bien effectuer les mouvements pour ne pas se blesser. Dans ce livre, Floriane Pelletier vous accompagne à la découverte de cette pratique, tout en douceur et en efficacité. Les photos vous indiquent précisément quels sont les gestes à éviter et ceux à reproduire, pour une pratique en toute sécurité. Grâce aux 40 exercices en pas à pas, vous apprendrez sans difficulté ! Vous trouverez également des explications générales, ainsi que des séances réparties par thématique et par niveau afin de combiner au mieux les différents massages, pour votre plus grand bien-être.