Bouger ! Les clés de la mobilité pour rester en forme et en bonne santé

La mobilité est un sujet d'actualité qui touche tout le monde et doit être entretenue tout au long de notre vie. Dans ce livre, Thomas Vincent (alias @monosteo) vous explique les différents types de mobilité (tissulaire, articulaire, ligamentaire et musculaire) et vous livre toutes les clés pour rester en forme et en bonne santé. Afin de pratiquer le plus de mouvements possible au quotidien, vous trouverez au cours des chapitres : des exercices de prévention pour gagner en mobilité, des exercices de guérison pour soigner les douleurs et les articulations, des exercices de remise en forme pour le renforcement musculaire et articulaire, des séances guidées en fonction du temps disponible, de la zone du corps à travailler et par niveau de difficulté ainsi que des conseils pratiques et des étirements pour le quotidien.