L'enfant Dys décrypté

Etre enfant dys, qu'est-ce que ça veut dire exactement ? Et s'il était possible de se mettre à sa place, de ressentir et de voir le monde de son point de vue ? Pour aider les parents et aidants à comprendre la pensée dys, les autrices, spécialistes des troubles dys et praticiennes de la méthode Davis®, ont conçu ce livre autour de cinq personnages à qui elles "donnent la parole" . Elles ont choisi de parler d'enfants dys en général, c'est-à-dire d'inclure les enfants porteurs de divers troubles (dyspraxie, dysgraphie, dyslexie, dysorthographie, dyscalculie, TDA(H)), car ils sont nombreux à avoir des profils multi dys. Elles exposent notamment les besoins spécifiques de ces enfants, et leurs forces, plus nombreuses qu'on ne l'imagine. Il est important pour les parents et enseignants, autant que pour les enfants eux-mêmes, d'appréhender leur fonctionnement singulier. Connaître leurs mécanismes de pensée, d'apprentissage et d'attention, c'est prendre conscience de leur potentiel. Les autrices s'appuient sur leurs expériences pour prodiguer des conseils afin d'aider les enfants dys à atteindre petit à petit l'autonomie. Elles proposent ainsi des outils concrets pour faciliter la vie de tous les jours et le moment des devoirs en particulier. Un livre-outil passionnant qui redonne aux parents et aux aidants confiance en eux. > Un point de vue inédit qui permet de comprendre le fonctionnement spécifique des apprentissages de l'enfant dys. > Des connaissances validées par des autrices spécialistes des troubles dys. > Des illustrations qui aident à comprendre et identifier la façon de penser des enfants dys.