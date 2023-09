Santé!… de fer. Plaques émaillées belges pour spiritueux

Fort comme du fer Plaques émaillées belges d'alcools forts Lorsque le Musée du Genièvre de Hasselt l'a contacté en 2019 pour préparer une exposition et une publication sur le thème des plaques émaillées belges et des alcools forts, le passionné et expert Jan De Plus n'avait qu'une seule crainte : ne pas pouvoir remplir les salles d'expos et un livre entier. Peu à peu, le problème s'est inversé ; il s'est trouvé face à un matériel si riche qu'il a presque fallu pousser les murs ! Cet ouvrage est le résultat d'un travail minutieux : après une introduction sur les techniques d'émaillage, il présente les différentes émailleries belges qui ont réalisé ces panneaux, avant de s'attaquer aux différentes marques d'alcools, belges et étrangères, qui ont fait de la plaque émaillée l'un de leurs meilleurs ambassadeurs. Yves Segers, historien, donne un aperçu éclairant du succès des marques étrangères d'apéritifs en Belgique, dans un contexte d'augmentation du tourisme et d'intérêt croissant pour la culture des cocktails. Le catalogue, le coeur de l'ouvrage, profite de la contribution de Karl Scheerlinck, historien de l'art et spécialiste des affiches belges, qui met en lumière le langage visuel et les concepteurs. Il est également pourvu d'explications concernant la datation, l'émaillage, les dimensions, formes, techniques et créateur le cas échéant. Loin d'être exhaustif, cet ouvrage consacré aux plaques émaillées et aux alcools forts de Belgique se veut néanmoins le plus complet possible, en espérant qu'il suscitera de nouvelles recherches... et découvertes !