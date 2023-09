Le sergent Moira Holm est une policière au caractère bien trempé, qui lorsqu'elle tient un os, le ronge jusqu'au bout, mais aujourd'hui, ce n'est pas ce qui la préoccupe le plus. Sa mère, qui n'a jamais su la protéger des hommes, vient de décéder et Moira, veut solder cette affaire le plus vite possible. En fouillant la maison de sa génitrice, Moira découvre de vieux cahiers. Au fil des pages, marquées par une écriture saccadée, la policière va plonger dans l'existence perverse de son père... Foghan Parks, quant à lui, est un boxeur amateur qui a travaillé pour les Noltland, une riche famille de fermiers pendant de nombreuses années. A 50 ans, se sentant dépassé par la jeune génération, il considère que mettre la pression sur les autres n'est plus de son âge. Cependant, Foghan Parks a plusieurs atouts dans sa manche. En plus d'être un excellent boxeur, il est aussi un sacré tireur. Et, il est temps de s'occuper de Nora, sa maîtresse qui n'est autre que la femme du fils Noltland. Ce qu'il ne sait pas, c'est que Nora a des envies d'ailleurs... Les silences du malt, une dernière complainte au nord de l'Ecosse...