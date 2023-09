Une dose (insoupçonnée) de magie. Penny Bristol, T1

Découvrir ses pouvoirs magiques, ce n'est pas de tout repos, surtout pour Penny Bristol ! Il a toujours manqué quelque chose dans ma vie. C'était comme un vide que je n'avais jamais réussi à combler. Quand je me suis retrouvée à transformer par erreur toute une assemblée de sorcières en monstres, j'ai découvert ce qui me manquait. La magie. Et il se trouve que j'en ai une sacrée dose. Alors que ce pouvoir qui sommeillait en moi se réveille enfin, je suis confrontée à l'une des organisations les plus puissantes et les plus corrompues du monde magique : la Guilde des Mages. Sachant que je suis quasi incapable de faire la différence entre un sort et deux-trois jurons mélangés à de la chance, je savais que je n'allais jamais réussir à leur échapper seule. C'est là que je l'ai rencontré. Le Naturel Solitaire. Le plus grand et le plus craint des mages. Il est dangereux et mystérieux, mû par sa propre vengeance. Et à l'heure actuelle, il est mon seul rempart contre l'esclavage magique. #UrbanFantasy #Magie #HéroïneBadass #SlowBurn #AmesSoeurs