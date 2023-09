Trois plaisirs coupables. Blindfold Club, T6

Tara et Grant ont tout pour être heureux. Mais le lourd secret de la danseuse risque de tout gâcher... Je ne m'attendais pas à tomber de la scène et à atterrir dans les bras puissants de cet homme magnifique. Sur un terrain de rugby, c'est un guerrier brutal, mais lorsqu'il prend son violoncelle, il devient un artiste délicat, et ce mélange est irrésistible. Sa musique me séduit. C'est ma source d'inspiration quand je danse et ça m'oblige à lui céder. Et quand nous montons sur scène ensemble, je suis prête à tout lui donner. Ma soumission. Le sombre secret que j'ai gardé. Même mon coeur fragile. Mais en voudra-t-il, une fois qu'il connaîtra la vérité ? #RomanceContemporaine #Musique #Danse #Secrets #Rugby