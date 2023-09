Sur le campus. Tome 1, I dare you

Delaney a tiré un trait sur les athlètes après que son ex lui a brisé le coeur. Mais Maverick est déterminé à la faire changer d'avis. Quand Delaney Shaw, passionnée de chatons mignons et de Star Wars, reçoit un message de "Musclor" la défiant de passer une nuit dans son lit - une nuit qu'il promet (en plus) d'être inoubliable - elle sait qu'elle devrait simplement l'ignorer. Mais qu'a-t-elle de mieux à faire pour la Saint-Valentin ? Et Musclor n'avait pas tort. Au contraire. Après une nuit (mémorable), Delaney découvre sa véritable identité : Maverick Monroe. Le mauvais garçon et star du football américain universitaire. Le genre de type qu'elle évite comme la peste. Surtout depuis que son ex lui a brisé le coeur. Les sportifs ? C'est fini ! Seulement, Maverick ne se contentera pas d'une nuit avec elle. Il est bien décidé à gagner son coeur. Et elle ? Elle est bien décidée à lui mener la vie dure. Qui l'emportera ? Le bourreau des coeurs ? Ou la gentille intello ? #RomanceContemporaine #Sport #Athlète #Campus