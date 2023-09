Un peu d'amour. South Haven, T1

Et si vous aviez tout ce que votre coeur désire... sauf l'homme que vous avez laissé derrière vous ? Jackson Davenport, le charismatique héritier coincé de la fortune Davenport, a un secret. Un secret qu'il cache depuis qu'il est diplômé du lycée privé pour garçons de South Haven. Et ce secret s'appelle Lucas. Quand un voyage d'affaires le ramène dans sa ville natale, les souvenirs de l'année qu'il a partagée avec Lucas lui reviennent en mémoire. Avec son père qui le presse de fonder une famille et de reprendre l'entreprise familiale, Jackson sait que son temps est compté. Il dé-cide donc de retrouver le casse-cou empreint de liberté qu'il connaissait. Mais Lucas n'est plus l'homme qu'il était il y a huit ans. Une nuit. Un coeur brisé. Et une parade sans fin de visages anonymes. Lucas Sullivan est le playboy le plus célèbre de South Haven, une réputation qu'il se forge avec application de-puis que le seul garçon qu'il a jamais aimé l'a quitté sans dire un mot. Aux yeux de tous, il est impudent et sûr de lui ; un artiste demandé, qui passe ses journées à créer des pièces uniques et ses soirées à régner sur le monde de la nuit de South Haven. Beaucoup ont essayé de briser les barrières qu'il a minutieusement construites. Tous ont échoué. Mais ce garçon timide et studieux, celui qu'il a un jour amadoué jusqu'à le faire sor-tir de sa coquille, c'est lui qui le hante. Peut-être que c'était une erreur. Peut-être que c'était du désir. Ou peut-être... peut-être que c'était quelque chose comme de l'amour. #MM #FriendsToLovers #PremierAmour #Quiproquo #SecondesChances #DrameFamilial #Sexy