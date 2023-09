Le Déchu, Livre II : Dévotion

Malgré les pertes et l'affliction, leur quête doit se poursuivre... Afin d'empêcher l'ennemi d'apporter la ruine sur Lanvaril et sur Midgard, Halfiel et ses compagnons cherchent alliés et réponses. Que sont ces artefacts tant convoités par le roi de Drezn ? Et quelle place prend Diana dans ses sombres desseins ? Loin dans les montagnes, dans la cité-Etat des séraphins, vit l'homme qui peut les aider. Pour l'atteindre, il leur faut cependant échapper aux troupes drezniennes. Braver l'hostilité d'une région mortifiée par des années de sécheresse. Endurer les convictions qui s'étiolent et affronter de nouvelles ombres érigées. Car, peu à peu, colère, vengeance, soif de sang et nobles volontés se confondent. Et au bout du chemin se tient une vérité à deux tranchants : l'un salutaire, l'autre funeste. Quand viendra l'ultime bataille, quel côté de cette lame Halfiel brandira-t-il ? De son choix découlera l'avenir des mondes, il le sait. Encore faut-il que ce choix lui soit permis.