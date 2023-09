Voyage, découvre, explore. La préhistoire - N.E. 2023

Découvrez les origines de l'espèce humaine grâce à un voyage qui commence il y a deux millions d'années. Explorez l'âge de la pierre et l'évolution de l'homme, des premiers hominidés à l'homo-sapiens, et voyez les animaux qui peuplaient la Terre à cette époque, comme les grands mammouths et les tigres à dents de sabre. Apprenez ce chapitre de l'histoire expliqué de manière simple et amusante, en recréant les étapes de l'évolution humaine avec un modèle 3D pratique et un puzzle à construire