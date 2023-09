J’assure en géopolitique grâce aux séries. Les grands concepts de géopolitique en 15 séries

La géopolitique comme si vous la viviez grâce aux séries ! Grandes mutations du monde depuis 1913, mondialisation, géodynamique de l'Europe, de l'Afrique, des Amériques et de l'Asie... Vous ne verrez plus le monde de la même manière après l'avoir (ré)exploré à la lumière des séries ! Basé sur 16 séries populaires, ce guide propose de réviser la géopolitique de manière ludique et motivante en explorant les grandes thématiques contemporaines abordées en cours de géopolitique. Conforme au nouveau programme ECG de 1re et 2e année. Un panorama de 1911 à 1926 avec Downton Abbey - La chute du mur de Berlin avec Kleo - Le monde actuel avec The Crown - La publicité avec Mad Men - Crise écologique et mondialisation avec Borgen - Le monde et ses ressources en voie de raréfaction avec L'Effondrement - L'Union européenne avec Parlement - La France mise au défi avec Bureau des Légendes - Les dynamiques nationalistes en Europe avec Years and years - Au portes de l'Europe entre Russie et Ukraine avec Serviteur du Peuple - Les rapports de force au Proche-Orient avec Fauda - Les rapports des forces PO/Occident avec Kalifat - La soft power de la Corée du Sud avec The Penthouse - L'Inde avec Bombay Begums - Les Etats-Unis avec Homeland - L'Amérique du sud et latine avec Narcos