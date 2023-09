La revanche des Morel

Dans cette France d'après-guerre, le jeune Robert est le troisième enfant d'une famille miséreuse de Normandie. Au village, on évite les Morel. Pas fréquentables. Le père, une force de la nature, boit plus que de raison. La mère, cupide et calculatrice, se révèle une femme à la morale élastique. En butte aux brimades et aux vexations, le gamin a des atouts dans sa manche. D'abord son intelligence, ensuite sa pugnacité. Le sort va mettre sur sa route l'abbé Doucet. Grâce à ce curieux personnage, Robert va avoir l'opportunité de se cultiver et de faire des études. De son premier amour, à la sortie de l'adolescence, ne restera que des drames. Le père de la jeune femme n'aura de cesse de tenter de lui nuire. Devenu un brillant universitaire puis un des ténors du barreau parisien, le moment est venu pour l'ancien paria de retourner sur sa terre natale.