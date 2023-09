Gérer son stress grâce à l'autohypnose

Vous avez du mal à gérer votre stress, et cela vous empêche de vivre ? Les situations stressantes font partie de notre quotidien, et lorsqu'on est sujet à l'anxiété, il est difficile de réguler nos émotions pour y faire face en toute sérénité. Mais ce n'est pas une fatalité ! Découvrez une méthode simple et efficace pour rester zen en toutes circonstances. Docteur en psychologie, Sandrine Belmont vous livre dans ce guide complet les clefs pour apprendre à réguler vos émotions grâce à l'autohypnose. Dites adieu au stress !