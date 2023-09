Non au syndrome de l'imposteur ! En finir avec la dévalorisation

Le syndrome de l'imposteur toucherait environ 70% de la population. Il s'assimile en partie à un défaut de confiance en soi, reposant sur une dévalorisation de la part des parents durant l'enfance, ou au contraire une survalorisation, qui serait alors jugée par l'enfant comme non méritée. Dans les situations de complexe d'imposture, les individus expliquent leur réussite par le hasard, l'environnement, ou encore la chance. Ils ont l'impression qu'on les surestime et ne parviennent donc pas à évaluer correctement leurs réalisations. Pour se sentir à la hauteur des compétences qu'on leur attribue, ces individus ont tendance à se faire discrets, à s'acharner au travail, à en faire plus, au risque de parvenir parfois au burn out. D'autres se découragent, sous-estiment leurs capacités et finissent par procrastiner tous leurs projets, partant du principe qu'ils ne parviendront pas à les mener à terme. Comment travailler ce sentiment d'imposture pour trouver sa posture juste ?