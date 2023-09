Les 5 piliers de l'éducation nordique

Année après année, les mêmes images reviennent dans les reportages : des élèves heureux et performants, bénéficiant d'un enseignement personnalisé et d'une proximité avec la nature qui fait rêver bien des citadins. Souvent cités en exemple, les pays nordiques bénéficient d'une excellente réputation en matière d'éducation, largement justifiée : pour preuve, la Finlande qui caracole fièrement en tête des classements internationaux. Mais tout n'est bien sûr pas idyllique au Nord de l'Europe : ainsi, en Suède ou au Danemark, des critiques s'élèvent parfois contre des politiques qui seraient peut-être allées trop loin dans la décentralisation du système. Mais une telle remise en cause est également riche d'enseignements et, au-delà des politiques publiques, un état d'esprit particulier continue d'infuser dans les établissements. Illustrée par des témoignages et des exemples concrets, cette plongée dans la cuture des pays nordiques entend nous aider à aller à l'encontre de certains travers de notre éducation à la française.