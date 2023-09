Les carnets de Rose - Instants d'espoir lumineux

Dans ce recueil de témoignages inspirant s'élèvent des voix de femmes révélant chacune des ressources insoupçonnées qui pourtant sommeillent en chacun de nous. Sans pudeur ni complexes, 20 héroïnes et héros du quotidien, femmes touchées par le cancer et leurs proches, se livrent pour montrer que ce n'est pas forcément la fin, que cela peut être une renaissance, le début d'un nouveau destin. Loin de les avoir arrêtées, les épreuves traversées leur ont donné des clés pour voir la vie du bon côté. Ces récits sont plus que des histoires : ils sont de véritables instants d'espoir. Ponctué de citations positives et d'extraits choisis par ces guerrières, ce livre est une oeuvre vivante, puissante et stimulante. Née en 1985, Serena Davis est une écrivaine, nouvelliste et poétesse. Diagnostiquée d'un trouble dissociatif de l'identité en 2020, elle décide de partager son expérience et s'engage dans la voie de l'écriture, convaincue par les pouvoirs de l'herméneutique. Ses livres, qui mettent en avant des héros exceptionnels et inspirants, livrent aux lecteurs sa vision du monde, pleine de tolérance et d'espoir. Coach littéraire et biographe, Serena accompagne des auteurs inspirants dans leur projet de roman, en s'appuyant sur la richesse de leur différence.