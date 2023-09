Tout accomplir. De Pomodoro au deep work, les 41 meilleurs modèles de productivité pour aller au bout d'un projet

Chaque jour, nous commençons de nouveaux projets, et espérons surtout les terminer un jour ! Mais dans un monde désordonné et distrayant, il est souvent difficile de trouver la motivation et la concentration nécessaires. Ce livre compact rassemble les 41 des meilleurs modèles de productivité. Des techniques mondialement connues aux secrets les mieux gardés des professionnels. Vous découvrirez comment réaliser un travail en profondeur, compartimenter les tâches et identifier vos priorités - mais aussi comment prendre confiance en vous, identifier votre cercle de compétences et même apprendre à travailler avec des personnes difficiles. Ce petit livre est un atout puissant. Que vous ayez besoin de mener à bien un nouveau projet, ou même simplement de comprendre vos propres habitudes de travail, ce livre unique contient tous les outils dont vous avez besoin pour concrétiser avec brio vos objectifs.