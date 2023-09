Déconstructions queer. Les fondamentaux

Dans un contexte de dénonciation violente de la " théorie critique " et du " déconstructionnisme " , accusés de favoriser " wokisme " et " cancel culture " , six spécialistes reconnus tentent de répondre avec simplicité et rigueur à la question élémentaire : mais de quoi parle-t-on ? Plus précisément : Qu'est-ce que le "genre " ? Qu'est-ce que " déconstruire " ? Qu'est-ce que le " queer " ? Qu'est-ce que " l'intersectionnalité " ? Car tels sont les nouveaux fléaux dont souffrirait l'humanisme scientifique hérité des Lumières. Cet ouvrage se veut un manuel de fondamentaux, appelé à devenir un indispensable dans les études de lettres et sciences humaines.