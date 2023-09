Carmen Ricci, le mystère révélé

" Carmen, tu conduis comme un mec ! -Non, Michaël, tu te méprends. Je conduis comme Carmen Ricci. " Une vue nocturne et plongeante du haut d'un immeuble. Le corps sans vie d'une jeune femme sur les marches glacées de Montmartre. Un assassin imprévisible. Une flic déterminée. Des toits de Paris aux secrets des palais vénitiens, l'enquête de Carmen Ricci, capitaine de la PJ parisienne, va la conduire sur les traces de l'un des plus célèbres mythes du xviiie siècle. Johanna Dijkstra est photographe et créatrice de mode. Elle a fondé en 2017 Faust Magazine dont elle est aussi rédactrice en chef. Elle a débuté sa carrière en tant qu'auteure - compositrice et interprète chez Universal Music et EMI. Pierrick Guillaume est commandant à la Police Judiciaire de Paris qu'il a intégrée en 2003. Il est chef d'une équipe d'enquêteurs dont les spécialités sont les meurtres et les tentatives d'homicide.