Two F/Aced Tamon T03

Leur nouveau single va sortir et la compétition pour la position centrale entre les membres de F/ACE est acharnée. Alors que Tamon et Ôri entretenaient jusque-là une relation strictement professionnelle, les voilà qui s'affrontent pour de bon ! En effet, un nouvel enjeu est venu pimenter la situation. Et lorsque Tamon aperçoit Utage encourager son rival, il agit plus étrangement qu'à l'ordinaire...