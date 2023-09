La grande recomposition. Pourquoi le monde a basculé dans une nouvelle ère

Après le succès de leur analyse des dérives de la mondialisation, les géopolitologues Alexandre Del Valle et Jacques Soppelsa complètent leur étude par un effort de prospective stratégique. Quelles sont les nouvelles menaces mondiales à l'horizon 2025 ? Qui va détenir les clés de l'approvisionnement énergétique à l'heure de la transition énergétique ? Quelles sont les puissances ou les organisations non-nationales qui vont peser dans les relations internationales des 10 prochaines années ? Quels sont les dangers immédiats pour la France à l'horizon 2025 ? Avec la guerre en Ukraine qui s'installe dans le temps long, la présence de la Chine sur l'ensemble du globe et dans tous les domaines de l'économie, Del Valle et Soppelsa démontre que le monde entre dans une nouvelle phase géopolitique après les trente ans de domination américaine qui ont marqué l'effondrement de l'Union soviétique. Jacques Soppelsa est normalien, agrégé, docteur d'Etat, ancien président de l'université Paris-I-Sorbonne. Docteur en Histoire contemporaine, consultant international et chercheur, Alexandre Del Valle est professeur de géopolitique et de relations internationales.