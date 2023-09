La mondialisation dangereuse

Edition revue et corrigée avec un chapitre sur l'Ukraine. Après la chute de l'URSS, de nombreux stratèges ont annoncé le triomphe de la démocratie libérale, sous l'égide de la puissance américaine, championne de la mondialisation. Trente ans plus tard et au beau milieu d'une crise sanitaire qui a dévoilé la réalité concrète de l'hyperpuissance chinoise, les Européens pris au piège de leur supranationalisme sont contraints d'ouvrir les yeux : la mondialisation anglosaxonne, cette ouverture rapide à tous les flux, humains, marchands et financiers, n'a entraîné ni la disparition des nations ni la concorde planétaire. Passant au crible, selon la méthode géopolitique, les tendances lourdes (géographie, histoire, religion) et les variables contemporaines (Covid, énergies, économie, crime organisé) de l'échiquier mondial, Alexandre Del Valle et Jacques Soppelsa offrent ici le premier guide géopolitique complet des nouveaux dangers du monde globalisé Jacques Soppelsa est normalien, agrégé, docteur d'Etat, ancien président de l'université Paris-I-Sorbonne. Docteur en Histoire contemporaine, consultant international et chercheur, Alexandre Del Valle est professeur de géopolitique et de relations internationales.