Voici l'épopée de Jeanne d'Arc, de son enfance à Domrémy jusqu'à sa mort, à 19 ans, sur le bûcher de Rouen Restituant fidèlement son contexte historique, ce manga fait entrer le lecteur au coeur des combats militaires et politiques de la guerre de Cent Ans et découvrir la foi, le charisme et la détermination d'une jeune fille exceptionnelle. Shogakukan (qui signifie Maison de l'école primaire), qui publia ce manga au Japon, est l'un des plus grands acteurs du marché de l'édition japonaise. .