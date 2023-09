Game is not ovaire

L'âge critique, l'hiver des femmes, la verte vieillesse... Autant d'expressions qui en disent long sur la manière dont est considéré ce moment charnière dans la vie des femmes, lorsqu'elles ne sont plus en mesure de procréer. Mais pourquoi la ménopause est-elle si souvent moquée dans notre société, pourquoi rend-elle les femmes invisibles aux yeux du monde ? Retraçant l'origine du terme, interrogeant des spécialistes, partageant son expérience et ses réflexions, l'autrice mène l'enquête. Elle décortique les impacts physiologique, psychologique, sexuel et professionnel de la ménopause, déconstruit les archétypes et propose de changer de regard. La ménopause quitte alors le cadran rationnel - et souvent terrifiant - pour devenir drôle, vibrante, et particulièrement touchante.