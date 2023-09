Lettre à la génération qui va tout changer

Quelle idée d'avoir 20 ans aujourd'hui ! Où que vous tendiez l'oreille, vous entendez le chant lugubre des résignés et la complainte lancinante de l'impuissance. La catastrophe climatique ? Inexorable ! L'extinction de la biodiversité ? Irrémédiable ! La globalisation financière, les délocalisations, l'explosion des inégalités ? Inéluctables ! Le déclin des démocraties, l'érosion des droits et la montée des haines ? Inévitables ! Partout, on vous répète que c'est ainsi et que vous n'y pouvez rien. C'est faux ! Rien n'est écrit, jamais, et vous pouvez inverser le cours des choses. Je vous ai vus à l'oeuvre, de Lille à Marseille, en passant par Reims, Corbeil-Essonnes, Villeurbanne ou Clermont-Ferrand. J'ai vu en vous la spontanéité et la sève qui manquent tant à nos dirigeants. Votre irruption sur la scène politique va changer la donne. Vous allez faire mentir les fatalistes et les cyniques. Ne sous-estimez jamais votre pouvoir. Exercez-le, vous verrez.