Génération Z. Liberez le désir d'apprendre

Une fracture s'est ouverte dans le rapport au savoir de la génération Z. On l'a déconnectée du désir d'apprendre pour la plonger dans le numérique et l'instantané. Elle est, dès lors, obligée de jongler entre consommation et apprentissage. L'école et les parents sont pris de court. Or les adolescents d'aujourd'hui ont un besoin crucial de transmission, d'accompagnement... et d'adultes sur qui compter. Que nous demandent-ils pour réactiver leur appétence et l'espérance qui la fonde ? De quoi ont-ils besoin pour construire le sens de leurs apprentissages ? Et que signifie, pour eux, apprendre ? A partir de sa pratique auprès des élèves, de leurs parents et des professionnels de l'enseignement et de l'éducation, Brigitte Prot définit, dans ce livre, les attitudes et les outils qui répondent à ces questions. Avec un regard confiant sur la priorité éducative actuelle : autoriser enfants et adolescents à (re)conquérir leur désir d'apprendre et à grandir. Une analyse fine et lucide et des propositions concrètes, étayées de nombreux témoignages, pour accompagner les adolescents d'aujourd'hui.