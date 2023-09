En quelques mois, Cécile perd les trois femmes de sa vie. Quelle idée de mourir en hiver quand on aime les tulipes, et au printemps quand on aime les passiflores. Et surtout quelle idée de mourir en série alors que Cécile est enceinte. Les fleurs aussi ont une saison c'est ça : une histoire de deuils mais aussi de beaucoup de rires qui fusent au milieu des larmes...