Chakras et Pierres de soin. Découvrez leur pouvoir et libérez votre énergie

Le pouvoir des pierres de soin pour libérer vos chakras et équilibrer votre vie ! Véritables alliés pour la santé et le bien-être, les pierres et cristaux nous transmettent leurs énergies positives. La pratique de ce savoir ancestral à des fins thérapeutiques s'appelle la lithothérapie. Portées sur soi ou placées sur le corps, les pierres équilibrent les chakras, principaux centres d'énergie du corps qui contribuent à préserver santé et équilibre. Découvrez dans ce coffret : - 7 pierres véritables pour libérer votre énergie : - L'améthyste et le chakra coronal : sagesse, clairvoyance, sommeil, sérénité... - Le lapis-lazuli et le chakra frontal : spiritualité, intuition, mémoire, discernement... - Le quartz et le chakra de la gorge : énergie et régulation, communication, intégrité... - L'aventurine verte et le chakra du coeur : confiance, amour, prospérité, bienveillance... - Le jade jaune et le chakra du plexus solaire : détox, optimisme, apaisement... - La cornaline et le chakra sacré : vitalité, fertilité, créativité, équilibre... - Le jaspe rouge et le chakra racine : force, ancrage, accomplissement... - 1 livre pour découvrir les vertus thérapeutiques des pierres de soin et des chakras, leurs utilisations, les conseils pour les activer et les entretenir...