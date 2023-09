CHÉRI SAMBA. Dans la collection jean pigozzi

Peintre congolais, formé chez un peintre d'enseignes, Chéri Samba crée un oeuvre peint dans une palette chromatique riche, vive, contrastée et le plus souvent pailletée comme pour en dédramatiser le sujet. Ayant remarqué que les spectateurs passent devant les tableaux en ne regardant que d'un clin d'oeil, Chéri Samba met également des textes, ou commentaires, au sein de ses toiles. L'écriture attire ainsi l'attention et permet de mieux admirer et pénétrer l'oeuvre. L'artiste qualifie ce style de "griffe sambaïenne" . Pour lui l'art n'a pas de frontière. Les thèmes qu'il aborde sont universels : il met en scène les faits d'actualité, les moeurs, la sexualité, la maladie, les inégalités sociales, la corruption, etc. La peinture de Chéri Samba, emplie d'un humour corrosif, apparaît comme une critique féroce de la vie sociale et politique. Combinant différents styles, ses audacieuses prises de positions picturales se caractérisent par une grande maîtrise du métier, par leur technique et leurs innovations. Chéri Samba traite de la vie de tous les jours, des problèmes, plaisirs et paradoxes que l'on rencontre dans les cultures en mutation rapide, mais il montre aussi l'impact des événements internationaux sur les sociétés africaines.