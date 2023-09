Julianne et Jazz T03. Le galop de la victoire

Déménager dans une nouvelle ville comprend son lot de défis et ce n'est pas Julianne qui dira le contraire. La jeune adolescente doit faire face aux nombreux changements suite à son départ de Montréal, mais il en faut bien plus pour en venir à bout de la détermination de la jeune écolière qui a été acceptée dans le programme sport-études à l'école Louis-Pasteur. Ce programme lui permet de s'initier au cross-country avec Jazz Manouche et de se perfectionner au sport équestre. Tout cela semble être un véritable rêve éveillé ! Malheureusement, les choses se compliquent rapidement : Jazz ne semble plus vouloir obtempérer aux ordres de Jules. Pour l'adolescente, c'est l'incompréhension : elle ne parvient pas à expliquer le changement de comportement de Jazz. Au même moment, Julianne expérimente les premiers amours, les nouvelles amitiés et les premières déceptions. Mais grâce à son entourage et sa volonté, Julianne est fin prête pour affronter cette nouvelle année.