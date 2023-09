Fées du Phénix T02. Le gouffre de Pandore

Satria et Tolyco savent qu'un danger plane toujours sur le territoire des Bannis. Elles devront affronter les forces du gouffre qui cherchent à s'imposer. A l'intérieur de ce lieu maléfique, elles créeront une rébellion afin de permettre aux prisonniers de s'évader. Pour mener à terme cette mission, Tolyco va infiltrer les rangs de l'ennemi et faire semblant d'être des leurs. Mais la lutte ne sera pas simple : manipulation, torture, peur... Saura-t-elle quelle voie emprunter ? Parfois, la ligne entre le bien et le mal est si mince qu'un seul faux pas peut tout faire basculer...