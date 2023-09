Dans la moiteur du sud des Etats-Unis, des choses sombres et dangereuses rôdent la nuit, dans les bois, sur les rives des marais, sous la surface de l'eau... Mais ce n'est pas forcément des bêtes sauvages dont il faut se méfier. Savannah, mars 2023. Il y a un an, la vie d'Isabelle Drake a changé pour toujours. Son fils, Mason, a été kidnappé au milieu de la nuit dans son berceau, pendant qu'elle et son mari étaient en train de dormir dans la chambre d'à côté. Sans preuve ni piste, l'enquête stagne. Son couple en pâtit. Cependant, Isabelle ne peut pas se reposer tant qu'elle n'aura pas retrouvé son fils... Littéralement. Excepté les occasionnelles siestes et phases de micro-sommeil pendant lesquelles elle perd la notion du temps, elle n'a pas dormi depuis un an. L'existence entière d'Isabelle tourne désormais autour de ses propres recherches pour retrouver Mason. Dans l'espoir de secouer un nouveau témoin ou de trouver une nouvelle piste, elle accepte de se faire longuement interviewer pour un podcast. Néanmoins, les questions incessantes, en plus de son insomnie, ont fait remonter des souvenirs pénibles de son enfance. Des souvenirs qui commencent à la faire douter de sa mémoire, de la nuit où Mason a disparu, de son entourage... et d'elle-même. Isabelle ne trouvera pas le repos tant qu'elle n'aura pas découvert tout la vérité, quelle qu'elle soit. "Une lecture rythmée, une ambiance inquiétante et sinistre, une tension palpable. Vous ne le lâcherez pas". Karin Slaughter Après Une lueur dans la nuit, Ne t'endors pas est le deuxième roman de Stacy Willingham, révélation du thriller psychologique outre-Atlantique et best-seller du New York Times, prix du meilleur premier livre au Crime Fest Awards 2023.