Les grandes batailles de chars : Koursk. Hitler ne passera pas !

Ne jamais sous-estimer l'ennemi ! Koursk, 1943. Alors que les forces allemandes viennent de subir une lourde défaite à Stalingrad, Hitler, certain de reprendre l'avantage sur le front de l'Est, met au point avec ses généraux l'opération Citadelle. Le Führer n'a qu'une seule idée en tête : avoir définitivement l'ascendant sur l'Armée rouge et l'encercler en frappant simultanément au sud et au nord du saillant de Koursk. Tous les espoirs de son état-major se tournent vers les nouveaux chars lourds, Tiger I et Panther, pour affronter les blindés soviétiques. Toutefois, Hitler n'aura pas anticipé un changement tactique majeur chez l'ennemi, et le choc de Koursk deviendra l'une des grandes batailles de la Seconde Guerre mondiale. Dans ce chaos, un ancien commissaire politique blessé au combat est missionné pour prendre des photographies utiles pour la propagande : son attention va se porter sur une cheffe de char tout aussi mystérieuse que son étrange T-34, un bien singulier duo qui va s'illustrer lors de la bataille de Prokhorovka et entrera dans la légende.