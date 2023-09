Guide Népal - Bhoutan 2024 Petit Futé

Coincés entre l'Inde et la Chine, les deux géants galopants, le Népal et le Bhoutan ont su préserver leur place au coeur de l'Himalaya. Si le Népal est bien connu pour ses grands espaces, sa fenêtre sur l'Everest et son incroyable multiculturalisme, le Bhoutan, en revanche, reste méconnu du grand public. Séparé du Népal par une étroite bande de terre appartenant à l'Inde, le Bhoutan n'est pas plus grand que la Suisse. Depuis des siècles, ce petit royaume préserve avec ferveur son identité ; il peut d'ailleurs se targuer de ne jamais avoir été colonisé. A la fois si proches et si différents, les deux pays se rejoignent sur un point essentiel : la ferveur religieuse. Officiellement hindouiste, le Népal a pourtant vu naître Bouddha vers 563 av. J. -C. à Lumbini. Le Bhoutan, quant lui, est le seul pays au monde ayant comme religion officielle le bouddhisme tantrique. Deux destinations mystiques, à travers lesquelles Petit Futé se propose d'accompagner le lecteur.