Caen 2024 Petit Futé. Escapade dans le calvados

La collection historique du Petit Futé a fait peau neuve et vous propose le CityBook : le guide de votre ville ! Avec son nouveau format mini-magazine, la première édition consacrée à la ville dynamique de Caen vous propose des rencontres et des interviews, de nouvelles adresses et des coups de coeur pour mieux vivre au quotidien et poser un regard neuf sur la capitale du Calvados. Ainsi, les incontournables de Caen comme ses nombreuses églises, ses sites culturels et son centre historique côtoient dans ce guide les bons plans shopping, festivités, sports, bien-être, marché et loisirs. Idéal pour vivre et partager de nouvelles expériences dans votre propre ville.