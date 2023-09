Au nom de la République T02. Mission Buulo Maarer

Denis Allex, un agent de la DGSE est kidnappé en Somalie. Quelques années plus tard, un commando tente de l'exfiltrer mais l'opération échoue : l'otage et deux membres du service action sont tués. Sur ordre du Président de la République, l'unité Gamma doit localiser et éliminer le chef des islamistes. Une course contre la montre s'engage afin de venger leurs camarades morts...