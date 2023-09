Un jour de pleine canicule, un groupe de proches arrive à Lumen, centre de bien-être situé sur l'île du rocher de la Faucheuse. Mais alors qu'ils n'aspirent qu'à se détendre, un corps est retrouvé en contrebas du pavillon de yoga. Et l'inspectrice Elin Warner, chargée de l'enquête, voit ses premières théories rapidement écartées après une nouvelle découverte macabre : c'est un tueur en série qu'elle va devoir traquer, et seule, car, sur le continent, la police a déjà fort à faire... A elle de prouver qu'elle est à la hauteur. Saura-t-elle affronter le passé troublant du lieu, et ses propres souvenirs ? Après l'univers glaçant du Sanatorium, Sarah Pearse, au sommet de son art avec cette construction virtuose, nous plonge dans l'atmosphère étouffante d'une île sauvage.