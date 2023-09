Les chroniques de Bond Street Tome 2

Une règle infaillible unit les associés de l'hôtel Au Parent pauvre : chacun doit contribuer à la bonne santé financière de l'établissement. Ce mois-ci, c'est au tour de Mrs Budley d'apporter sa part. Mais, sans famille ni fortune, cette élégante veuve d'une petite trentaine d'années se voit contrainte d'escroquer un vieux marquis aussi riche que gâteux... qui se révèle finalement être un homme très différent de celui qu'elle avait imaginé. De son côté, sir Philip, soucieux d'élargir la clientèle, invite sa nouvelle conquête. Mais Mrs Budge est malheureusement bien loin de faire l'unanimité. Lady Fortescue vient quant à elle à la rescousse d'Arabella, dix-neuf ans, dont la mère entend voler la vedette lors des mondanités de la Saison de Londres... Grâce à sa plume pétillante et déjantée, et à son talent pour camper des personnages plus vrais que nature, M.C. Beaton nous offre une délicieuse romance anglaise à l'époque de la Régence.