Pour la République

"Quand la République est menacée, le mot de républicain change de sens. Il reprend sa vieille signification, historique et héroïque. Les républicains ne sont plus ceux qui acceptent les institutions et s'en accommodent tant qu'elles durent. Ce sont ceux qui considèrent les libertés républicaines [... ] comme une condition vitale, et qui sont résolus à tous les sacrifices pour les préserver". Du Front populaire aux débuts de la IVe République en passant par la dénonciation du régime de Vichy, Léon Blum a mené un combat sans relâche pour la défense de la République, indissociable de ses convictions socialistes. A travers une sélection de textes et de discours, cette anthologie éclaire une période décisive de notre Histoire, et dessine en creux le portrait d'un homme de lettres et d'engagement dont l'héritage résonne encore aujourd'hui. Associé dans toutes les mémoires au Front populaire, Léon Blum est resté jusqu à la fin de sa vie un acteur incontournable de la scène politique. Le récit de sa libération en 1945, Le Dernier Mois, est également paru dans la même collection. Virgile Cirefice, maître de conférences en histoire contemporaine à l université de Limoges, est spécialiste d histoire politique.