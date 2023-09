Le Dernier Mois

"J'ai promis de donner le récit de nos pérégrinations durant le mois qui s'est écoulé entre le 3 avril [1945], jour où nous avons été extraits du camp de Buchenwald, ma femme et moi, et le 4 mai, jour où, de notre fenêtre, dans un hôtel perdu du Tyrol italien, sur le revers des Dolomites, nous avons aperçu pour la première fois les casques américains". Alors que le IIIe Reich a fait d'eux des otages, Jeanne et Léon Blum assistent en témoins de premier plan à la débâcle du régime nazi. Forcé de suivre le repli de l'armée allemande, le couple découvre Flossenburg puis Dachau, et prend la pleine mesure de l'horreur des camps. Entre la libération et la liquidation, deux destins suspendus qu'on mène d'une prison à une autre, et qui n'ont qu'une seule peur : plus que d'être exécutés, celle d'être séparés. Figure politique majeure du XXe siècle, Léon Blum (1872-1950) refusa de voter les pleins pouvoirs au maréchal Pétain en 1940 et fut emprisonné en France puis déporté à Buchenwald. Une anthologie de ses textes politiques, Pour la République. 1934-1948, est également parue dans la même collection. Pascal Ory est l auteur d une cinquantaine d ouvrages portant sur l histoire culturelle et politique contemporaine. Il a édité Du mariage de Léon Blum (Bouquins) et préfacé de celui-ci Souvenirs sur l Affaire (Gallimard).