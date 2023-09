Egalus. Le petit hérisson et la grande forêt

Au temps de la Grande Agitation, personne ne tenait en place. Tout devait aller toujours plus vite, plus fort, plus loin. Personne ne prenait le temps de s'arrêter. Sauf Egalus. Il aimait écouter le vent siffler entre ses piquants. Et savourer la caresse du soleil sur la pointe de son museau. Une fable envoûtante par la talentueuse illustratrice de Petit Renard