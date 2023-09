Mégamonstre

Accusée à tort d'avoir piégé sa directrice d'école avec un coussin péteur, Malicia est envoyée dans le pire pensionnat du MONDE : le COLLEGE DU CALVAIRE. On y dort en compagnie des cafards (et des rats), les repas, immondes, y sont cuisinés par la dégoûtante Mme Craddock, et les professeurs y donnent des cours sans queue ni tête. Pour couronner le tout, les enfants envoyés en RETENUE en ressortent CHANGES A JAMAIS... La fillette, pour qui RIEN N'EST IMPOSSIBLE, parviendra-t-elle à s'évader de ce lieu cauchemardesque ?