Geronimo Stilton : Le Grand Voyage autour du monde

UNE AVENTURE... DANS LA NATURE ! Voyageurs d'ici et d'ailleurs, êtes-vous prêts ? Le Grand Rallye, la course des souris autour du monde, défi le plus attendu de l'Ile des Souris, se déroulera dans six des plus beaux sites naturels du monde ! Entre découverte de lieux fascinants et mystères à résoudre, ma famille et moi, Geronimo Stilton, allons vivre une aventure fantasouristique !